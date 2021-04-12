Власти Беларуси не продлили лицензию телеканала Euronews
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Теперь его заменят российским каналом «Победа» с фильмами про войну.
Министерство информации Беларуси исключило телеканал Euronews из списка иностранных средств массовой информации, имеющих разрешение на вещание в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Власти объяснили прекращение вещания Euronews в стране тем, что срок действия разрешения для компании истек.
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В мининформе также сообщили, что трансляцию Euronews заменят на российский телеканал «Победа».
В эфире начнут показывать классику советского кино, фильмы и сериалы о войне.
«Надеемся, новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах наших зрителей и, особенно, ветеранов Великой Отечественной войны», — отмечают в министерстве.
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В октябре 2020 года министерство информации на три месяца лишило статуса СМИ независимое издание TUT.BY, которое активно освещало прошлогодние протесты. Журналисты потеряли возможность освещать массовые мероприятия и обращаться в госорганы за официальными комментариями. Позже Экономический суд Минска продлил решение о лишении TUT.BY статуса СМИ бессрочно.
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Источник: Новая газета
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