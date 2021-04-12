Власти Беларуси не продлили лицензию телеканала Euronews

Теперь его заменят российским каналом «Победа» с фильмами про войну.

Министерство информации Беларуси исключило телеканал Euronews из списка иностранных средств массовой информации, имеющих разрешение на вещание в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Власти объяснили прекращение вещания Euronews в стране тем, что срок действия разрешения для компании истек.

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В мининформе также сообщили, что трансляцию Euronews заменят на российский телеканал «Победа».

В эфире начнут показывать классику советского кино, фильмы и сериалы о войне.

«Надеемся, новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах наших зрителей и, особенно, ветеранов Великой Отечественной войны», — отмечают в министерстве.

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