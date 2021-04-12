 

Мнение: Линкор “Бисмарк”. Последний бой

12.04.2021, 19:26, Разное
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Федор Лисицын и Алексей Исаев выпустили завершающий ролик посвященный "Охоте на Бисмарка".
В последней серии разбираются события после боя в Датском проливе 24 мая 1941-го года и вплоть до гибели "Бисмарка" 27 мая, когда поврежденный немецкий линкор был настигнут и добит эскадрой адмирала Тови.

Предыдущие серии:

1. Концепция, проект, постройка – https://colonelcassad.livejournal.com/6682783.html
2. Бой в Датском проливе и гибель линейного крейсера "Худ" – https://colonelcassad.livejournal.com/6688539.html

Аннотация:

– Какие повреждения получил линкоры "Принц Уэльский" и "Бисмарк" в бою?
– Как действовал после боя адмирал Гюнтер Лютьенс?
– Как действовал командир линкора "Принц Уэльский"?
– Какие силы собрало командование британского флота для охоты на "Бисмарк"?
– Как и в какой последовательности британские самолеты и корабли атаковали "Бисмарк"?
– Почему немецкие корабли и самолеты не смогли прикрыть отход "Бисмарка"?
– Как проходил последний бой линкора?
– Какие повреждения получил "Бисмарк" в бою?
– Какова оценка проекта?

Как тонул линкор и что его останки представляют из себя сейчас, в свое время было отлично показано в документальном фильме у Джеймса Кэмерона.

Фильм на русском языке.

Фрагмент с компьютерной симуляцией погружения "Бисмарка". Меня тогда более прочего удивило открытие, что линкор когда достиг дна, еще и совершил скольжение по склону на океанском дне, протаранив собственную башню.

В целом, получился достаточно годный разбор известных событий не без интересных деталей.
Было бы хорошо, если бы с участием Лисицына сделали многосерийный разбор Ютландского сражения, у которого в этом году тоже юбилей – в мае крупнейшему побоищу линейных кораблей в XX веке (где немцы победили тактически, но проиграли стратегически) исполняется 105 лет.

Источник: Colonel Cassad



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