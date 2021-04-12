 

Компании Apple удалось избавиться от судебного иска на 5 млрд долларов

12.04.2021, 19:24, Новости дня
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Ранее в сети было опубликовано сообщение о том, что коллективный судебный иск на компанию Apple подан на территории Чили, где инициатором процесса стала национальная общественная организация, защищающая права потребителей.

От «яблочной» компании требовали в общей сложности пять миллиардов американских долларов только за то, что она якобы замедляла работу своих iPhone, чтобы стимулировать продажи новых моделей.

Apple согласился с тем, что его действия были «не совсем правильными» и по мировому соглашению с истцом выплатит намного более скромную сумму – всего 3,4 миллиона долларов США. Этого хватит, чтобы выплатить пострадавшим пользователям по полсотни «зеленых». Ранее аналогичные процессы компания проиграла на территории ЕС и США.



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