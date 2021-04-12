 

В РФ стартовали продажи сворачивающихся телевизоров LG

12.04.2021, 19:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили в представительстве компании LG, на территории РФ уже начаты официальные продажи новой модели телевизора со сворачивающимся экраном Signature OLED TV R.

Особенностью данного приемника является то, что его экран легко прячется в основание устройства, когда телевизор никто не смотрит. Это выглядит очень функционально и футуристично, отмечают разработчики. Также данная функция преследует весьма практическую цель. На экран садится меньше пыли, из-за чего очищать его приходится не так часто.

По словам специалистов, экран предназначен для 50 тысяч циклов сворачивания и разворачивания. Даже если делать это по 10 раз в день, ресурса хватит лет на пятнадцать. Обычно такая техника не используется настолько долго.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / Путин ограничил продажу веселящего газа

11.03 / МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом

07.07 / КНДР отказалась вести переговоры с США

05.11 / В Херсоне пройдет второй тур выборов мэра

17.07 / Гонтарева: Коломойский и Боголюбов хотят войти в “ПриватБанк”, чтобы за государственный счет отозвать все иски из международных судов

29.07 / Гривна укрепилась по отношению к основным валютам

22.07 / Сотрудника кофейни Starbucks в США задержали за плевки в напитки полицейских

16.10 / В Украине ожидают четыре штамма гриппа – Данилов

20.11 / “Выбрали из того, что прислали”. Оргкомитет конкурса на большой герб Украины пообещал “большие сюрпризы”

06.10 / Кулеба: Мы никогда не исключали возможность перенесения переговоров из Минска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика