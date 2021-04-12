В РФ стартовали продажи сворачивающихся телевизоров LG

Как сообщили в представительстве компании LG, на территории РФ уже начаты официальные продажи новой модели телевизора со сворачивающимся экраном Signature OLED TV R.

Особенностью данного приемника является то, что его экран легко прячется в основание устройства, когда телевизор никто не смотрит. Это выглядит очень функционально и футуристично, отмечают разработчики. Также данная функция преследует весьма практическую цель. На экран садится меньше пыли, из-за чего очищать его приходится не так часто.

По словам специалистов, экран предназначен для 50 тысяч циклов сворачивания и разворачивания. Даже если делать это по 10 раз в день, ресурса хватит лет на пятнадцать. Обычно такая техника не используется настолько долго.