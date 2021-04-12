 

Собаки проявляют ревность по отношению к своим сородичам

12.04.2021, 19:24, Новости дня
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Восемь из десяти владельцев собак, заявляют, что их любимцы начинают ревновать к другим псам, если хозяин обращает на них хоть какое-либо внимание. Об этом свидетельствуют результаты нескольких опросов, проведенных исследователями взаимоотношений человека и животного.  

Также ученые провели эксперимент, в рамках которого 18 собаководов начинали обращаться с игрушкой как с настоящим животным в присутствии своего питомца.

Когда между хозяином и его собакой ставили барьер, последняя, понимая, что человек не один, любым способом пыталась в одно помещение с ним чтобы собственными глазами увидеть, что же именно там происходит. Это явные проявления сильной ревности, говорят ученые. Животные не желают делить своего хозяина ни с кем и ни с чем.



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