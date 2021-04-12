Ученый: Регулярный секс до двух раз в неделю улучшает иммунную систему на 30%

Американский медик-натуропат Фейт Коутс, имеющий большую популярность в соцсети TikTok, недавно информировал о большой пользе сексуальных отношений для здоровья человека. В частности, по словам эксперта, регулярный интим в количестве 1-2 раза в неделю способен повысить иммунитет на 30%.

Теория ученого, в первую очередь, базируется на основании результатов исследования американских ученых-психологов из Пенсильвании, проведенного еще десятилетие назад, в 1999 году. Тогда, в рамках научной работы, специалисты оценили силу иммунной системы посредством измерения уровней иммуноглобулина А (IgA), который обнаружили в образцах слюны и слизистых оболочек антигена, служащего первым рубежом предохранения от вируса гриппа и респираторных заболеваний. Затем специалисты провели опрос в группе учащихся ВУЗов в возрастном диапазоне от 16 до 23 лет о регулярности и частоте интимных отношений за предшествующий месяц. Выяснилось, что у тех молодых людей, кто уделял время сексу меньше одного раза в неделю, разница в уровне IgA с их визави, кто абсолютно воздерживался от половых актов, была весьма незначительной. Зато студенты, поддерживающие сексуальные отношения от одного до двух раз еженедельно, продемонстрировали повышение уровня антигена на 30%. Такую динамику прокомментировал коллега Фейта Коутса, эксперт-иммунолог Клифорд Лоуэлл, представляющий Калифорнийский университет (США): “Сексуально активные люди могут подвергаться большому количеству инфекционных агентов, чем сексуально неактивные люди. Иммунная система будет реагировать на эти чужеродные антигены, производя и высвобождая больше IgA”.

В то же время, превышение указанной “дозы” секса у участников исследуемой группы, напротив, лишь ухудшало здоровье иммунной системы. Так, тех, кто имел половые акты три и более раз в неделю, в итоге продемонстрировали показатель IgA даже меньший, чем у тех, кто совсем воздерживался от секса. “Мне кажется, что люди в группе очень частого секса могут находиться в навязчивых или плохих отношениях, которые вызывают у них сильное беспокойство. Мы знаем, что стресс и тревога снижают уровень IgA”, – пояснил медик. Материалы исследования были опубликованы в LADbible.

Источник: ufatime.ru