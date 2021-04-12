Caviar выпустила iPhone 12 в честь Илона Маска, Юрия Гагарина, Сергея Королёва, Нила Армстронга и Джеффа Безоса

Компания Caviar к Международному дню космонавтики выпустила специальную партию iPhone 12. Серию из пяти моделей посвятили Юрию Гагарину, Сергею Королёву, Нилу Армстронгу, а также Илону Маску и Джеффу Безосу.

Российская компания Caviar известна своими тюнинг-версиями смартфонов премиального класса. К Международному дню космонавтики ее специалисты создали специальную серию на основе iPhone 12. Используя Pro- и Pro Max-модификации популярного «яблочного» устройства, была создана коллекция Space Conquerors, или «Покорители космоса». Пятерка девайсов посвящена первому космонавту планеты Юрию Гагарину, конструктору космического аппарата и «Спутника-1» Сергею Королёву, американскому астронавту Нилу Армстронгу, первому ступившему на лунную поверхность. Также героями, вдохновившими российских дизайнеров, стали предприниматели-новаторы Илон Маск и Джозеф Безос.

Эксклюзивные аппараты получили роскошную отделку, выполненную из закалённого сверхпрочного титанового корпуса и декоративных элементов. Причем для этого использовались настоящие фрагменты легендарных космических кораблей. iPhone 12 Pro (Max) Gagarin Edition усилен композитным камнем, а для его украшения применена не только трехмерная модель ракеты «Восток», на которой Юрий Гагарин в течение 108 минут летел вокруг Земли. В центре композиции размещены элитные часы Navigator с выгравированной датой первого полета человека в космос. Таких аппаратов выпущено только 12 штук, продажи стартуют от 8920 и 9450 долларов за Pro- и Pro Max-модели соответственно.

Гаджет в честь Илона Маска получил PVD-покрытие и узнаваемый силуэт основателя Tesla и Space X на фоне красно-золотого Марса. Здесь тоже не обошлось без символической даты, она отображает время основания Space X. 19 экземпляров, по числу лет стажа космической корпорации, стоят 6610 и 7150 долларов США в зависимости от оснащённости исходной модели iPhone.

Модификация, посвященная «отцу космонавтики» Сергею Королёву отображает его детище, первый искусственный спутник Земли. Кроме трёхмерной звезды с позолотой из 18-каратного золота с двойным покрытием, здесь также есть художественная прорисовка тёмного космического пейзажа. 99 устройств линейки можно приобрести по 6760 долларов.

Вклад Джеффа Безоса в освоение космоса в инкрустации отображает инициированную и финансируемую им компанию Blue Origin, которую символизирует перо. В пятой версии аппарата Space Conquerors специалисты Caviar почтили заслуги покорителя Луны Нила Армстронга, его шагающий по поверхности земного спутника облик увековечили соответствующим изображением.

Источник: www.ixbt.com