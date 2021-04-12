Мнение: 30-летний провал по мясу, кондитеры без конфет и дефицит кетчупа





1. Тяжёлая цена социалистической революции и уровень жизни в сталинском СССР прекрасно видны по графикам производства мяса в России/РСФСР, которые приводит коллега genby. Дореволюционные объёмы были превышены только в начале-середине 1950-х годов:

https://genby.livejournal.com/916300.html

Впрочем, дырки в советской статистике не позволяют нам с полной уверенностью говорить о том, каким было производство мяса в сталинские годы. Логично также предположить, что крестьянское население не особенно стремилось делиться с государством сведениями о той домашней птице и скоте, которых у них ещё не успели отобрать.

Также большие сомнения вызывает позднесоветская статистика, которую многие подозревают в систематических приписках.

2. Как вы считаете, коллеги, верен ли вот этот фрагмент из воспоминаний нашего соотечественника, выросшего в СССР?

https://newizv.ru/news/society/27-03-2021/u-bydla-net-a-u-nas-pozhaluysta-pechalnye-paradoksy-sovetskoy-torgovli

Потом как-то во время подготовки к какому-то празднику я предложил:

– А давайте сделаем торт со сгущенкой, как бабушка делает!

Взрослые начали смеяться, потом объяснили:

– Сгущенка здесь не продаётся.

– Из-за того что её здесь не делают?

– Нет, её как раз здесь и делают, целый завод есть. Но её отсюда увозят.

– На экспорт? – провел я параллель с сайрой.

Взрослые снова засмеялись:

– Ну кому за границей нужна наша сгущенка? Её увозят в Москву.

Через некоторое время я с удивлением узнал, что в городе есть шоколадно-конфетная фабрика. Надо ли объяснять, что шоколадные конфеты в городе НИКОГДА не продавались?

Там я впервые познакомился с “сахарной головой”. Еще до начала горбачевской борьбы с сахаром в городе продавались только огромные сахарные головы, рассыпного сахара не было. От головы тебе в магазине отпиливали кусок, а дома мы разбивали его молотком на осколки меньшего размера. Надо ли объяснять, что город этот являлся одним из крупнейших производителей сахара в России? Вокруг километры и километры полей – и сахарная свекла на этих полях…

В городе был также и мясокомбинат, где делали копченую колбасу. Не буду повторяться: вы и сами догадались, что колбасы этой никогда ни в одном государственном магазине не продавалось. В так называемом коопторге её можно было купить за 12 руб/кг. На нынешние деньги это примерно 2500 руб.

3. В США очередная паника. Согласно стереотипам, американцы всё едят только с кетчупом, а теперь им придётся голодать:

https://lenta.ru/news/2021/04/09/ket/

В США произошел дефицит кетчупа из-за перебоев с поставками, пишет Fox News. Упаковки с этим продуктом начали продавать на интернет-аукционах.

Кетчуп стал дефицитным еще и из-за того, что в США большинство ресторанов перешло на формат «еда навынос». Часто в заказ входит пакет с кетчупом. На фоне пандемии коронавируса люди продолжают заказывать еду на дом, поэтому спрос на кетчуп достиг новых высот. Кроме того, не хватает и пакетов для его упаковки.

Цены на порционные пакетики с кетчупом сначала взлетели на 13 процентов, а вскоре товар и вовсе исчез из продажи в обычных магазинах. Например, на eBay 50 пакетиков продаются за 9,99 доллара. Спросом пользуются не только томатный кетчуп, но и соусы разных марок, расфасованные в порционные упаковки. Компания Heinz заявила, что увеличила производственные мощности, но этого оказалось недостаточно.