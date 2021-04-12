 

Володин рассказал о создании Парка покорителей космоса

12.04.2021, 19:12, Разное
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В День космонавтики Саратовскую область посетил президент Владимир Путин. Он побывал в Парке покорителей космоса и возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину. Главу государства сопровождают Вячеслав Володин, а также губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

В Саратовской области День космонавтики всегда отмечали очень торжественно, на месте приземления Юрия Гагарина собиралось много гостей, отметил спикер Госдумы. Он признался, что со времен работы в Саратове мечтал, что зараставшее кустарником Гагаринское поле преобразится и станет местом притяжения.

Володин напомнил, что судьба Гагарина тесно связана с саратовской землей. С 1951 по 1955 годы космонавт учился в местном индустриальном техникуме, здесь же он впервые поднялся в воздух.

“Кстати, Валентина Владимировна Терешкова рассказывала, что Юрий Гагарин считал область своей малой Родиной и, приезжая из Саратова, всегда привозил местные яблоки, которыми угощал космонавтов. При этом подчеркивая, что они с его малой Родины”, – рассказал спикер.

Теперь на месте приземления Гагарина появился Парк покорителей космоса. “Моя давняя мечта сегодня исполнилась”, – добавил председатель ГД.

По его словам, парк построен за год. Работы шли с марта 2020-го. Володин признался, что за это время слышал много замечаний о целесообразности строительства парка, однако сторонников было больше.

Необходимо делать все для сохранения исторической памяти, без этого нет будущего, убежден спикер. “Наши дети должны учиться на подвигах своих отцов и дедов, это основа любви к Родине. Поэтому, когда мы забываем героические поступки, вычеркивая из памяти заслугу тех, кто защищал страну, жертвовал собой ради ее развития, мы тем самым разрушаем себя, а этого допустить нельзя”, – заключил Володин.



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