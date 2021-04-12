Голикова объявила о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией

Татьяна Голикова официально объявила о прекращении авиасообщения с Турцией. Речь идет о временном отрезке с 15 апреля по 1 июня. Речь идет о регулярных и чартерных рейсах. Российским туроператорам рекомендовано остановить продажу туров в Турцию.

Помимо этого Россия также останавливает авиасообщение с Танзанией. Ограничение касается того же временного отрезка.

Голикова заявила, что самым сложным во время пандемии был апрель прошлого года. Она не предполагала, что в России удастся так быстро развернуть 300 тысяч коек для больных.