 

Голикова объявила о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией

12.04.2021, 19:12, Разное
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Татьяна Голикова официально объявила о прекращении авиасообщения с Турцией. Речь идет о временном отрезке с 15 апреля по 1 июня. Речь идет о регулярных и чартерных рейсах. Российским туроператорам рекомендовано остановить продажу туров в Турцию.

Помимо этого Россия также останавливает авиасообщение с Танзанией. Ограничение касается того же временного отрезка.

Голикова заявила, что самым сложным во время пандемии был апрель прошлого года. Она не предполагала, что в России удастся так быстро развернуть 300 тысяч коек для больных.



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