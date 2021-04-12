 

Более 50 человек эвакуировали из-за распространения пожара на фабрике в Петербурге

12.04.2021, 19:00, Новости дня
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Рядом с фабрикой «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге загорелась кровля здания на площади 50 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС.

«Из-за сильного ветра огонь распространился на рядом стоящее здание хостела по адресу (улица) Тельмана, 8. Горит кровля на площади 50 квадратных метров, из здания эвакуированы 50 человек», – передает сообщение РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один погиб. Поблизости от горящей фабрики находится трехэтажное здание, у которого загорелся один из участков кровли, отмечается в сообщении.



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