Мнение: Мир Колхозной Тьмы

Я, грешным делом, почти перестал следить за эпатажным и таинственным блогером Московицей (о которой никто ничего не знает) – поскольку решил, что она просто забросила блог (как оно, увы, все чаще случается в ЖЖ). Московица – это удивительно подкованный в истории и культурологии автор, без всяких ссылок на Галковского продвигающая теорию криптоколониального управления Россией, с очень живым и своеобразным сарказмом описывающая привычные совкам вещи – например, так называемую “советскую культуру”. Было жаль, что “ее больше нет с нами”.

Но я, оказывается, ошибался. Залез тут случайно в ее блог – и ба! Там целая серия новых постов, причем последние – нынешнего, 2021 года! Московица жива и радует нас своим творчеством. Ее последняя серия – не побоюсь этого слова, ценнейшая научная работа. Авторша взяла на себя тяжелейшую ношу – она взялась пересматривать основной “серый поток” совкового кинотворчества, например, ВСЕ фильмы киностудии имени Довженко на колхозную тему! Еще раз подчеркну: не отдельные редчайшие шедевры – а именно основную массу, идеологическое гонево, 95% всего кинопотока. Зачем? С очень важной (без всякой иронии) целью – попробовать посмотреть на них СОВРЕМЕННЫМ взглядом и через это – расшифровать “культурный код” советского человека.

Это примерно как врач внимательно ковыряется в куче свежих фекалий пациента, чтобы найти – выпал или нет осколок стекла, который идиот давеча проглотил. Выпал? Или все-таки придется делать операцию? Работа тяжелая, очень неаппетитная – но кто осмелится оспорить ее необходимость?

Дам цитату из первой главы серии:

“Истории о красных вампирах – сумрачных колхозных парторгах и ведущих странную ночную жизнь районных партсекретарях, о поддавшихся их готичным чарам восторженных юных селянках, о своевольных колхозных председателях-панках и их странных двойниках-подменышах, о затаившихся и скрывающих свое подлинное лицо подневольных колхозниках-оборотнях, о дампирах – сбившихся в стаи (“патрули”) детях-мутантах, наводящих ужас на браконьеров-вервольфов, о неупокоенных душах – ревенантах и видергенгерах, возвращающихся в вымирающие родные деревни, к началу 80-х годов обрушивались на зрителя непрерывным мощным потоком (по 40 с лишним эпизодов в год – столько же, сколько было снято их всего за первое послевоенное десятилетие малокартинья), сливаясь в бесконечное повествование о Мире колхозной тьмы.

Всего один день – 21 февраля 1981 года – отделяет премьеру «Повести о секретаре райкома» от первого телевизионного показа двухсерийной ленты киностудии им. Довженко «Пора летних гроз». Один день передышки – и зрители вновь погружаются в хорошо знакомый темный колхозный сеттинг, где их уже ждет Неспящая в ночи Ксения Барышева, первый секретарь Просторненского сельского райкома партии. «Рабочий день давно кончился, ночь на дворе, а она там – в райкоме», – уважительно говорит о своей соратнице по ковену Сергей Грачев, второй секретарь райкома. Увидев в титрах фамилию режиссера Анатолия Буковского, многочисленные фанаты Мира тьмы предвкушают очередную встречу с музой режиссера Ниной Антоновой в главной роли, а фамилия сценариста Виктора Богатырева гарантирует напряженную интригу и блестяще прописанную фактуру. «Сергей Петрович, сидела я, подсчитывала, опять с кормами не вытанцовывается, но сокращать поголовье нельзя, – рассказывает Барышева о результатах ночных вигилий своему робкому заместителю и устало добавляет: – Мне завтра в обком, а ты проверь пропашные: застряли с обработкой, снова придется просить помощи у предприятий».

Именно сценаристом Виктором Богатыревым и двумя режиссерами – Анатолием Буковским и Николаем Ильинским, уроженцами Кубани, Саратовской и Тульской областей соответственно, объединившими свои усилия на съемочной площадке киевской киностудии им. Довженко, создана знакомая большинству современных зрителей вселенная колхозной тьмы. С 1969 по 1987 годы тремя ведущими разработчиками было отснято 29 эпизодов колхозной саги, собранных в минисериалы и полнометражные фильмы «Варькина земля», «Секретарь парткома», «Всего три недели», «Доверие», «Здесь нам жить», «Юркины рассветы», «Время – московское», «Родные», «Смотрины», «Пора летних гроз», «Визит в Ковалевку», «Осенние утренники» и «Возвращение». Этот жесткий канон, включающий также «Хронику одного лета», снятую по сценарию Богатырева за пределами родной студии, и иногда расширяемый за счет работ других крепких довженковцев – единомышленников и соавторов знаменитой троицы, таких как Василий Ильяшенко, Виктор Говяда, Николай Литус и Александр Муратов, получил всеобщую известность как Мир Dовженко (World of Dovzhenko, или, сокращенно, WoD).

Странные, потусторонние фильмы мирдовженковского канона, быстро получившие культовый статус среди киноманов, способствовали росту интереса к колхозному кино как к уникальному по своей играбельности фантазийному сеттингу и составили ядро игровой вселенной Мира колхозной тьмы, включающей – по самым скромным оценкам – не менее тысячи эпизодов, созданных с 1947 по 1991 год.

В 1972 году, приветствуя выход нового мирдовженковского сериала «Всего три недели» по сценарию Виктора Богатырева (в постановке Николая Литуса), кинокритик Константин Константинов восторженно делился на страницах «Советского экрана» своими впечатлениями от просмотра «Секретаря парткома» (первой совместной работы Богатырева и Ильинского): «Всем своим гражданским, художественным строем фильм этот противостоял некоторым современным произведениям о деревне, в которых драматизм личных судеб героев мирно соседствовал с внесоциальностью, умильной патриархальностью общего взгляда автора на предмет исследования». И дело не только в том, что работы мирдовженковцев с их повышенным вниманием к механике партийного и советского руководства сельскохозяйственным производством, дающим на выходе пронзительно-безумные кинотексты, разительно отличались от «фильмов о людях сельского хозяйства без самого сельского хозяйства» (как точно переформулировал в 1975 году мысль Константина Константинова другой критик «Советского экрана» – Александр Александров). Разрабы WoD не просто бережно сохранили более ранние наработки своих коллег по киноцеху, в первую очередь, мастеров иммерсивной Колхозной Готики и минимаксерского Колхозного Панка 50-60-х годов, сплавив их в новый, уникальный жанр Колхозного Готик-Панка. Мирдовженковцы подвергли уничтожающей деконструкции многочисленные тексты своих современников – “писателей”-“деревенщиков”, эпигонов Blubo-Literatur, наперебой продававших неискушенной и дезориентированной аудитории “долгих 70-х” истории об “автохтонности русского аграрного уклада” и “крестьянских корнях русской цивилизации”. Творцы WoD отважно противопоставили сусальному “деревенщицкому” мифу о рабском труде намертво прикрепленного к земле человека как о его высшей доблести и высшем призвании собственную Космогонию и Космологию Вселенной аграрной тьмы.



Палеоконтакт: Аграрное проклятие.

«Да, сильное впечатление», – бормочет герой вышедшего на экраны в 1980 году двухсерийного фильма режиссера-мирдовженковца Василия Ильяшенко «Красное поле» – академик-селекционер Степан Тимофеевич Таланов (вальяжный Ростислав Янковский), в недоумении и ужасе застывший перед зловещими бронзовыми фигурами урартских крылатых божеств, наспех прилепленных советскими “реставраторами” из стройбата на залитые гудроном кирпичные ступени “древней крепости Эребуни”. «Птица – это средоточие всего зла», – поддакивает, разглядывая шумерского грифона, одесская художница Кира (москвичка Лариса Кадочникова, ставшая полноправной участницей мирдовженковского движа), приехавшая в Ереван, чтобы сделать рисунки к журнальному репортажу о международной сельскохозяйственной конференции.

Интуиция не подвела без памяти влюбившуюся в пожилого селекционера молодую интеллектуалку, ровесницу его дочери Марии (хищная красавица Светлана Тормахова – икона Мира Dовженко). Именно здесь, на территории Армении, которую академик Таланов восторженно называет «родиной пшеницы – главного хлеба Земли», человечество впервые столкнулось с вселенским злом: здесь возник первый очаг агрокультуры – «демонического двигателя цивилизации». Благословенному существованию присваивающего общества охотников и собирателей, не знавшего нужды и принуждения, в одночасье пришел конец. Невесть откуда появившаяся пшеница буквально заставила человека заботиться о ней – вырубать леса, расчищать, удобрять и засевать поля, поливать и защищать от вредителей посевы, собирать, хранить и перерабатывать урожай. Вместо сотен видов дикорастущих многолетних растений и плодов, входивших в традиционное меню вольно кочующих охотников и собирателей, человечеству был предложен скудный рацион из десятка однолетних злаковых, пригодных к употреблению только после сложной механической и термической обработки. Повсеместно распространившееся со скоростью света сельскохозяйственное производство деформировало сознание людей, приковав их к земле и наполнив их жизнь “аграрным страхом” (страхом перед временем), деспотией, войной, болезнями, общественным паразитизмом и сексуальным неравенством.

Мирдовженковец Ильяшенко показывает, что внезапный “зерновой выбор” человечества и последующее катастрофическое развитие земной цивилизации является трагическим следствием палеоконтакта, смутная память о котором сохранилась в изображениях урартских мутантов. Семена пшеницы принесли на землю шумерские боги Энки и Энлиль – спустившиеся с небес крылатые рептилоиды, статуи которых так напугали академика-селекционера и его пассию. Пришельцы-рептилии с голубой кровью, в условиях земной атмосферы нуждавшиеся для кроветворения в продуктах с высоким содержанием меди, поработили человечество и заставили его отказаться от продуктов, содержащих необходимое человеку железо (бобовых, овощей, ягод, трав, мяса диких животных), в пользу богатых медью злаков, круп и хлебных изделий. Охотники-собиратели были вытеснены со всех территорий, пригодных для земледелия, а на смену беспечной мечтательной праздности пришел изнурительный круглосуточный труд подневольных крестьян, прикрепленных к “земле-кормилице” и вечно возвращающих ей “неоплаченный долг”… и т.д.

https://moskovitza.livejournal.com/64396.html

По-моему, блестяще. Даже если это и неверно – надо же все-таки придать советскому бреду хоть какой-то смысл? Столько ведь лет на него потратили…