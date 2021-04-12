 

Принц Уильям опубликовал пост в память о принце Филиппе и его редкое фото с принцем Джорджем

12.04.2021, 18:36, Разное
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38-летний внук принца Филиппа – принц Уильям – вслед за своими старшими родственниками публично прокомментировал уход своего деда и мужа правящей королевы Елизаветы II. В его и Кейт Миддлтон официальном аккаунте в Instagram появилось ранее не публиковавшееся фото принца Филиппа и его правнука, принца Джорджа. Сейчас старшему сыну Кейт и Уильяма шесть лет, а на снимке, сделанном во время поездки в повозке, – всего два года.

Редкую фотографию принц сопроводил трогательным постом, в котором рассказал, каким он запомнил принца Филиппа. В частности, принц поблагодарил деда за то, с какой добротой Филипп всегда относился к жене и матери троих его детей – Кейт Миддлтон:

Столетняя жизнь моего деда была определена его служением — стране, Содружеству, жене и королеве и нашей семье. Мне повезло, что его пример был для меня ориентиром. Он всегда был и в моей взрослой жизни — как в хорошие времена, так и в самые трудные дни. Я всегда буду благодарен ему за то, что у моей жены было много лет, чтобы узнать моего деда, за доброту, которую он проявлял к ней. Я никогда не буду воспринимать как должное, что у моих детей будут особые воспоминания о том, как их прадед приезжал за ними в своей карете и заражал их своей тягой к приключениям, а также озорным чувством юмора.

Принц Филипп и принц Джордж

Мой дед был необыкновенным человеком и являлся частью необыкновенного поколения. Мы с Кэтрин будем продолжать делать то, чего он бы хотел и ждал от нас, и будем поддерживать королеву в последующие годы. Я буду скучать по дедушке, но я знаю, что он хотел бы, чтобы мы продолжали нашу работу,

– написал Уильям в заключении. Как стало известно в минувшие выходные, похороны монарха состоятся в субботу, 17 апреля, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В официальном заявлении говорится, что церемония прощания с принцем Филиппом пройдет в узком кругу – ее посетят не более 30 человек. Но среди них точно будет принц Гарри – накануне он приземлился в аэропорту Хитроу.

Принц Уильям и принц Филипп, 2016 год



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