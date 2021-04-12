 

Навального перевели обратно из медчасти в отряд и угрожают кормить принудительно

12.04.2021, 18:34, Разное
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Алексея Навального, объявившего голодовку в исправительной колонии №2 города Покрова, перевели обратно в отряд из медицинской части. Об этом сообщается в твиттере политика.

«Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление», — говорится в заявлении.

После прибытия в колонию Алексей Навальный похудел на 15 килограммов, сейчас его вес составляет 77 килограммов. Врача к политику так и не пускают, уточняет его команда.

Накануне врачи в исправительной колонии №2 в Покрове сообщили политику Алексею Навальному, что на МРТ у него обнаружили две грыжи. «Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть», — объяснила его адвокат Ольга Михайлова.

5 апреля политик рассказал об ухудшении своего здоровья. По его словам, у него поднималась температура до 38,1 и начался сильный кашель. Также Навальный упомянул о случаях заболевания туберкулезом в его отряде колонии. В тот же день стало известно о его переводе в медсанчасть.

Навальный объявил голодовку 31 марта из-за отсутствия должного лечения — он жаловался на сильные боли в спине и правой ноге. В колонии, по его словам, врач давала ему две таблетки «ибупрофена» в день и не говорила, какой у него диагноз.

Источник: Новая газета



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