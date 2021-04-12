 

В США создали робота-звезду для погружения на большую глубину

12.04.2021, 18:30, Новости дня
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Американские ученые из Массачусетского технологического института представили очередную разработку, которая должна помочь исследователям в изучении глубин мирового океана.

Речь идет о роботе, изготовленном в виде морской звезды, который по своим техническим характеристикам способен опускаться на очень большую глубину и собирать важные для исследований материалы.

Немаловажным является то, что звезда-робот не будет мешать другим обитателям океанских глубин и даже не потревожит их спокойствие, говорят разработчики. Ведь известно, что в самых тихих уголках подводного мира даже малейшие посторонние движения могут привести к «стрессу» у многих обитателей. С новым роботом такой проблемы не будет.



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