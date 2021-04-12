В США создали робота-звезду для погружения на большую глубину

Американские ученые из Массачусетского технологического института представили очередную разработку, которая должна помочь исследователям в изучении глубин мирового океана.

Речь идет о роботе, изготовленном в виде морской звезды, который по своим техническим характеристикам способен опускаться на очень большую глубину и собирать важные для исследований материалы.

Немаловажным является то, что звезда-робот не будет мешать другим обитателям океанских глубин и даже не потревожит их спокойствие, говорят разработчики. Ведь известно, что в самых тихих уголках подводного мира даже малейшие посторонние движения могут привести к «стрессу» у многих обитателей. С новым роботом такой проблемы не будет.