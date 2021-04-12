Облысение назвали следствием стрессов

О том, что причиной облысения являются проблемы с волосяными фолликулами, известно давно. Также ученые уже установили, что данный негативный процесс запускает гормон кортикостерон. Но почему в организмах одних людей его много, а у других он практически не выделяется?

Как оказалось, первопричиной выпадения волос является хронический стресс. Это удалось доказать во время многочисленных лабораторных экспериментов, проводимых на мышах.

При прочих равных условиях одну из групп подвергали постоянному стрессу. В результате у них начала активно выпадать шерсть. Получается, что если в какой-то стране на улицах мы видим слишком много лысых мужчин, то жизнь там вовсе неспокойная. Впрочем. Волосы могут выпадать и по другим физиологическим причинам.