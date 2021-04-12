Ученый: Препарат от COVID “МИР-19” может появиться в этом году

Российский ученый Муса Хаитов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором анонсировал выход нового препарата от коронавируса под названием “МИР-19”. По информации исследователя, лекарство уже прошло доклинические испытания, показавшие его высокую эффективность.

Как информировал эксперт, представляющий Институт иммунологии ФМБА России, создание универсального препарата была начато еще десятилетие назад в рамках работы над целой платформой по разработке лекарственных средств, которые функционируют на основе механизма интерференции РНК. К слову, базовый принцип разработки и стал основой названия нового состава “МИР-19”, которое расшифровывается как “малые интерферирующие РНК”. Изначально, в начале научной работы, разрабатываемые институтом лечебные ингредиенты были направлены на терапию гепатита С, а также таких заболеваний, как аллергический ринит и аллергическая бронхиальная астма. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы рабочей группы, которая теперь сосредоточила усилия на борьбу со смертельным патогеном. На данный момент уже был проведен ряд доклинических испытаний, продемонстрировавших эффективность и надежность “МИР-19”. Ученый надеется, что уже в текущем году, после проведения второй фазы тестирований на пациентах с COVID-19, препарат сможет быть зарегистрирован и в итоге появится на прилавках российских аптек по возможно доступным для населения ценам.

Муса Хаитов заверил, что уровень очень высокой противовирусной активности данного препарата был показан в культуре клеток In vitro. В частности, анализ действия лекарства показал, что “МИР -19” способен почти в десять тысяч раз снизить репликацию вируса SARS-CoV-2. “Параллельно велась работа по оценке его безопасности, и также было продемонстрировано, что препарат абсолютно безопасен, относится к классу малотоксичных соединений”, – заключил медик.

Источник: ren.tv