Российская певица рассказала о купленных квартирах в 4 странах мира

Певица Слава все заработанное трудом вкладывает в недвижимость. С ее слов, несмотря на ряд «пропитых» апартаментов, она владеет несколькими квартирами в четырех странах мира. Дорогое жилье станет хорошим подспорьем на пенсии, а также великолепным приданным для дочек.

В отличие от зарубежных звёзд, российские артисты не могут похвастаться огромными суммами роялти от использования их песен. Поэтому многие исполнители стараются вкладывать заработанные деньги в какой-нибудь бизнес. Однако не у всех есть деловая хватка для этого. Так, из певицы Анастасии Сланевской, более известной как Слава, по ее признанию, бизнесмен не получился. Однако певица обнаружила у себя хорошее чутье на рынке недвижимости.

Все заработанные в изнурительных гастрольных турах средства она тратит на покупку квартир. Только на территории РФ у нее есть несколько апартаментов. В Сочи после начала пандемии приобрели элитную жилплощадь Александр Ревва, Филипп Киркоров, Егор Дружинин, Григорий Лепс и Андрей Григорьев-Апполонов, Валентина Рубцова и Михаил Галустян, а также Гарик Мартиросян. Слава же сделала это значительно раньше, при этом, как шутит сама исполнительница, много квадратных метров она уже «пропила». Однако оставшихся финансов ей все же хватило на приобретение дорогого жилья ещё в как минимум трёх странах, в том числе, и в недешевой в плане недвижимого имущества Австрии.

Расчет певицы оказался верным, уже сейчас ее квартиры выросли в цене на 160 процентов, и это только в России. В квартиры в курортных зонах Слава приезжает отдыхать при возможности. Кроме того, жилье станет отличным приданым, когда ее дочери соберутся под венец. Недвижимость, которая останется у артистки после замужества наследниц, будет приносить ей прибыль после того, как селебрити выйдет на пенсию. Квартиры можно сдавать, получая стабильную надбавку к заслуженным выплатам из Пенсионного фонда. Напомним, у Славы две дочки, 22-летняя Александра и Антонина, которой пока только девять лет.

Источник: lenta.ru