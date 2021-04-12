 

Три года с момента операции “Дамасская сталь”: как удалось спасти сирийскую столицу

12.04.2021, 18:18, Разное
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В апреле 2018 года был положен конец боевым действиям, которые длились в окрестностях Восточной Гуты шесть лет. Первое крупное наступление антиправительственных сил на город произошло в августе 2012 года. С тех пор вокруг Дамаска велись бои сразу по нескольким направлениям.

В 2014 году территория от Думы до аэропорта Дамаска была занята исламистами. Они оказывали ожесточенное сопротивление в борьбе за пригород столицы, поэтому некоторые районы превратились в руины. К 2015 году окрестности Дамаска занимали четыре формирования – боевики «Свободной сирийской армии» и три террористические группировки — «Джейш аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Фейлак ар-Рахман». (запрещены в РФ).

Ни правительственная армия, ни боевики с ограниченными ресурсами не имели существенного перевеса долгое время. Ситуация изменилась после того, как Дамаск стали поддерживать Россия, Иран и Ливан. САА стала готовить силы для зачистки окрестностей столицы. Первый серьезный удар по позициям исламистов был совершен в августе 2016 года. В ходе операции боевики «Ахрар аш-Шам» инициировали переговоры, в результате которых было достигнуто соглашение о вывозе исламистов из Дамаска.

В 2017 году по итогам инициированного Россией, Турцией и Ираном переговорного процесса в Астане в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации, одной из которых стала Восточная Гута. Однако к концу года режим перемирия действовал лишь формально.

После окончательного разгрома «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в провинции Дейр эз-Зор, следующим шагом правительственной армии должно было стать освобождение Восточной Гуты. Исламисты предвидели это и сами нанесли первый удар в декабре 2017 года. Начались бои в Харасте.

В начале января 2018 года армия САР сообщила, что отбила у боевиков автовокзал и несколько кварталов Харасты, обеспечив себе преимущество.

В конце января российская сторона вновь инициировала переговоры о перемирии в Восточной Гуте. Планировалось обеспечить беспрепятственный вывоз сложивших оружие боевиков в провинцию Идлиб, однако переговоры сорвались.

Близкие к «Джебхат ан-Нусре» радикалы регулярно обстреливали кварталы мирных жителей и районы российского посольства в Дамаске, а все действия САА были ответными шагами на агрессию радикалов.

В феврале 2018 года правительственные силы начали наносить авиаудары по позициям боевиков. Подготовка к операции «Дамасская сталь» проходила в период с 10 по 15 февраля. Уверенности в успешном проведении операции только сирийскими правительственными силами не было, поэтому к освобождению Восточной Гуты была привлечена российская «ЧВК Вагнера». До этого специалисты показали свои способности в Пальмире и Дейр-эз-Зоре, никаких сомнений в их эффективности не было. По информации источников, «вагнеровцы» занимались эвакуацией мирных жителей из региона проведения операции.

Началом операции считаются массированные авиационные и артиллерийские удары по позициям ХТШ, «Джейш аль-Ислам» и «Фейлак ар-Рахман» 18 февраля 2018 года. На протяжении двух месяцев продолжались ожесточенные бои, часть местных жителей эвакуировали в другие районы, однако в окрестностях оставалось еще много сирийцев. Образовалась гуманитарная катастрофа, которую пытались решить с помощью конвоев с провизией.

В марте сирийский спецназ «Силы Тигра» и «ЧВК Вагнера» вели активные бои против боевиков, в результате чего исламисты стали капитулировать. Главари боевиков пошли на переговоры и получили возможность перевезти исламистов в Идлиб. Также город покидали толпы мирных жителей.

К 12 апреля был завешен вывоз боевиков и их семей. Сотрудники «ЧВК Вагнера», по информации очевидцев, участвовали в фильтрации боевиков – кого можно выпустить в Идлиб, а кого необходимо отправить под суд.

В тот же день командование Сирийской Арабской Армии официально объявило об освобождении Восточной Гуты от бандформирований. В городе был поднят флаг Сирии, началось патрулирование отрядов российской военной полиции.

После освобождения Восточной Гуты антиправительственные силы потеряли свои основные позиции во всей провинции Дамаск.



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