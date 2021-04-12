Спасательный студотряд МИРЭА отметил 20-летие

Центральный спасательный отряд Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) – Студенческий спасательный отряд

РТУ МИРЭА, одно из сильнейших общественных спасательных формирований России, в понедельник отметил 20 лет со дня образования.

Праздничные мероприятия прошли в университете. Первыми студентов-спасателей поздравило руководство РТУ МИРЭА – президент Александр Сигов и ректор Станислав Кудж, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Возле главного входа в университете были организованы интерактивные образовательные площадки. Гости, студенты и сотрудники университета посетили мастер-класс по работе с гидравлическим инструментом; площадку мобильный скалодром; выставку пожарно-спасательной техники; экспозицию раритетных пожарных касок. Добровольцы подготовили зрелищное показательное выступление, где продемонстрировали разбор автомобиля при дорожно-транспортном происшествии; эвакуацию пострадавшего – спуск с крыши при помощи специального оборудования; спасение пострадавшего при загорании коридора. Сопровождал мероприятия показательный оркестр МЧС РФ и барабанщицы АГПС МЧС России.

Поздравления студентам-спасателям направили первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, первый заместитель Министра МЧС РФ Александр Чуприян, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

На торжественном построении добровольцев поздравили директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС РФ Олег Мануйло, Руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член ОП РФ Евгений Козеев, начальник отдела Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ Марта Демидова, заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Артем Демин, заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Дмитрий Скоркин.

Лучшие из добровольцев были награждены благодарственными письмами Президента Российской Федерации, ведомственными наградами МЧС России, Правительства Москвы.

«20 лет назад было создано небольшое формирование, сегодня Вы представляете значимую единицу. Мы гордимся тем, что именно на базе РТУ МИРЭА есть такой отряд, который один из первых всегда приходит на помощь в случае возникновения ЧС, или когда необходимо оказать помощь сотрудникам МЧС России. Уверен, что те знания и навыки, которые Вы получили в ходе обучения и подготовки могут Вам пригодиться», – обратился к участникам построения ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

«Добровольцы вносят большой вклад в развитие студенческого спасательного движения в стране. Неравнодушие, смелость, сплоченность, готовность прийти на помощь. Все эти качества про спасателей ЦСО ВСКС – настоящей команды спасения», – отметил руководитель ВСКС Евгений Козеев.

Студенческий спасательный отряд РТУ МИРЭА уделяет большое внимание повышению уровня культуры безопасности в обществе. Добровольцы постоянно повышают уровень своих знаний и навыков, проходят обучение, участвуют в учениях и сборах. За плечами студентов-спасателей МИРЭА участие в ликвидации крупнейших ЧС по всей РФ и за рубежом – наводнения, лесные и техногенные пожары, авиакатастрофы, гуманитарные операции. С 2018 года отряд состоит

в круглосуточном боевом дежурстве в составе пожарно-спасательного гарнизона города Москвы. За три года отряд выезжал на вызовы более 2850 раз, было спасено 246 жизней.

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» отряд

не только взял на себя координацию волонтеров столицы по направлению «безопасность», но и оказывал консультационную и организационную поддержку студенческим спасательным формированиям в регионах России.

Отряд функционирует на базе Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА.