 

Путин снял с должности замглавы ФСИН Рудого

12.04.2021, 18:06, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал указ о снятии Анатолия Рудого с должности первого заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу 12 апреля.

Рудый был назначен на должность в 2014 году указом президента.

С 1988 по 1994 годы служил в Вооруженных силах, с 1994 по 2012 годы проходил службу на различных должностях в Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации с 1994 по 2012 годы.



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