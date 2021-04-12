Путин снял с должности замглавы ФСИН Рудого
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Президент Владимир Путин подписал указ о снятии Анатолия Рудого с должности первого заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступает в силу 12 апреля.
Рудый был назначен на должность в 2014 году указом президента.
С 1988 по 1994 годы служил в Вооруженных силах, с 1994 по 2012 годы проходил службу на различных должностях в Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации с 1994 по 2012 годы.
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