Криминального авторитета застрелили в фитнес-клубе в Москве

В Москве в фитнес-клубе на Авиационной улице застрелили криминального авторитета Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Как удалось установить, по предварительным данным, убитым оказался 40-летний Али Гейдаров (Альберт Рыжий). Он являлся преступным авторитетом, который получил титул вора в законе в 2012 году», – передает сообщение ТАСС.

По словам собеседника агентства, Гейдаров занимался преступной деятельностью в Архангельске и Санкт-Петербурге. Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения: на записи видно, как злоумышленник в присутствии посетителей несколько раз выстрелил в спину Альберту Рыжему.

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