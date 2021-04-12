Просрал деньги – Личное мнение

Один из самых отвратительных персонажей подрастающего поколения тик-токеров Моргенштерн пожертвовал деньги детям.

Себе на шмот — 2 миллиона. На свои тачки — ещё десяток. Соске своей — торт, вместо члена, и поношенный автомобиль. Детям — 666’666 рублей.



Фото: Соцсети

Народ, как это и положено в такой ситуации, разделился тут же на два враждующих лагеря. Одни кричат: молодец, Алишерка! Вторые: ах ты, дьявольское отродье!

Что думаю я? Отвечу: людям тяжело жить без мозга.

Мало того, что дурачок сунул дьявола туда, где ему не место, так ещё и добровольно вывел свою глупость в эфир:

«Новость, в которую мы до сих пор сами не поверили до конца. Вчера было сделано крупнейшее за всю историю акции «День Заботы» пожертвование от частного лица. Наш герой разрешил опубликовать его имя! Поэтому не будем скрывать. Известный рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на развитие проекта «Наставничество» в республике Башкортостан в рамках акции! Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не все равно»

Я люблю копаться в деталях — в них дьявол. Ширнармассы, услышав о пожертвовании, тут же решили, что деньги пойдут на лечение малышей.

Я же залезла чуть дальше главной страницы фонда и посмотрела, в чём заключается его деятельность, что это за программа такая — Наставничество? Честно говоря, меня взяла оторопь — почитайте и вы:

49 тренингов? Чтобы у ребёнка-сироты появился взрослый друг? Серьёзно?!

Не хочу пока критиковать деятельность фонда — наверное, и такие дела кому-то нужны. Особенно впечатлило построение гражданского общества через обретение взрослого друга — куда же без них, этих взрослых друзей, сиротам?

Тем не менее, меня лично это не привлекает — когда я хочу помочь детям, то иду и спасаю очередную жизнь малыша.

Алишерка, вместо благого дела, в лучшем случае спустил деньги на туповатый пиар. Получил повод для обсуждения собственной никчёмной персоны. Волну хейта, с одной стороны, и одобрение наивных граждан, с другой — в общем, как часто у публичных дыр получается, попросту пёрнул в воздух так, что забрызгал подливой себя.

Если кто-то хотел обсудить конкретную сумму пожертвования, то это не сюда — да какая разница, сколько человек просрал денег? Хочет быть дьяволёнком — пожалуйста. Все те, кто делал такое, всегда плохо кончали через 13 лет.

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