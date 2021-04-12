Мнение: Кто должен мыть полы в бараках?
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Это удивительно, но у текста с ответом на вопрос, вынесенным в заголовок, более 580 тыс просмотров. Публикация буквально взлетела в ТОП самых читаемых текстов «Новой», там на вершине и осталась.
Видимо, привычка не зарекаться от сумм да тюрьмы сделала свое дело, вот читатели и интересуются заранее, кто же должен мыть полы в бараках в колониях.
Мыть должны арестанты, оформленные на работу на должность «уборщик помещений» и получающие за эту работу заплату не менее минималки в регионе, в котором находится колония. Мытье полов по очереди, или силами шнырей – это правовой произвол….
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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