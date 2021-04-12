Простила бывшего мужа: в сети обсуждают танцы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

В минувшие выходные Филипп Киркоров устроил вечеринку в своем загородном доме по случаю именин дочери Аллы-Виктории. На праздник собрались близкие друзья поп-короля в том числе оперная певица Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым, телеведущий Андрей Малахов, певец Александр Буйнов, композитор Игорь Крутой, а также певица Ани Лорак с дочерью и бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.

Застолье плавно перешло в караоке и танцы. Пели все – и взрослые, и дети. Ани Лорак исполнила несколько украинских народных композиций, а Игорь Крутой и Филипп Киркоров – свои лучшие хиты. В том числе и гимн любви “Я люблю тебя до слез”. Именно под эту песню Ани Лорак танцевала с бывшим мужем. Как видно на видео (начиная с 5:46), которое опубликовал на своей странице в Instagram Игорь Крутой, Мурат нежно обнимает экс-супругу за талию, а она от души подпевает исполнителю. Интернет-пользователи тут же выдвинули теорию, что экс-супруги разрешили прошлые конфликты и снова сошлись. Однако никаких комментариев на эту тему ни Ани, ни Мурат пока не давали.

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Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65)

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу почти два года официально разведены, брак был расторгнут в декабре 2019. Еще раньше, летом 2018, появились первые слухе о разрыве звездой пары. В СМИ обсуждали одну главную версию расставания – неверность Мурата, основываясь на том, что супруг певицы был замечен в компании девушки по имени Яна в одном из киевских баров. Только в этом году, он раскрыл истинную причину расставания, признав свою ошибку.

42-летняя Ани Лорак и 43-летний Мурат Налчаджиоглу были вместе 15 лет, из них 9 в официальном браке. У них растет общий ребенок – их дочери Софии в этом году исполнится 10 лет, ради нее, по признанию Мурата, бывшие супруги недавно наладили нормальное общение.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу