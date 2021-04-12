Ксения Собчак, Влад Лисовец и другие гости и участники модного показа в ГУМе

В рамках Bosco Fashion Week в Демонстрационном зале ГУМа показали новые коллекции концепт-стора “Секция”. Гостям модного показа предложили необычный формат вечеринки – наблюдать за дефиле под гипнозом, вернее, будучи “в осознанном сне”. Эзотерический сеанс или скорее его атмосферу создавал повар-любитель, промоутер, один из участников команды Deep Fried Friends (они устраивали лучшие вечеринки в Москве прошлым летом) Артур Семков. Он выступил в роли гипнотизера и вещал с огромных экранов, пытаясь погрузить звездных модников в легкий транс. Если ни музыка, ни светопредставление, ни даже голос Артура не смогли привести гостей в нужное состояние, то свое дело сделала мода.

Некоторых гостей охватила фэшн-эйфория от новых коллекций Ami, Carne Bollente, JW Anderson, Nanushka, Laroom, Jenesaq, Кружок, Etudes, Our Legacy, Baum und Pferdgarten, Helmut Lang, Fakoshima, Ola Ola, Yana Besfamilnaya, Ruban, Roma Uvarov, Drôle de monsieur и других. Другие, а среди них, например, стилист Влад Лисовец, креативный консультант Мари Коберидзе, автор канала Good Morning, Karl! Катя Федорова, журналист Егор Пискунов, братья Юра и Максим Макарычевы (группа On-the-Go), “Директор Всего” Андрей Ли, блогер Чума Вечеринка, Александра Маниович, Манана Тотибадзе, стилист Таха Сафари совместили приятное с полезным – первыми примерили модные вещи и прошлись в них по подиуму. Из зала на них смотрели Ксения Собчак, Эва Вострокнутова, Таисия Румянцева, Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью, Анка Ахалая, Джордж Киселев, Константин Андрикопулос и многие другие.

Ксения Собчак Влад Лисовец Александр и Екатерина Стриженовы с дочерью Анастасией Константин Андрикопулос

Таисия Румянцева

Мари Коберидзе

Влад Лисовец Лёля Баранова Чума Вечеринка Таха Сафари Екатерина Федорова