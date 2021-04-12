Японские ученые рассказали, что предшествовало появлению ДНК и РНК

Ксенонуклеиновые кислоты постепенно усложняли структуру молекул, пока, наконец, не образовались хорошо известные нам РНК и ДНК, утверждают японские ученые из Нагойского университета.

Проведя ряд исследований, ученые сумели определить, что предшественники современных живых организмов уже могли иметь структуру, похожую на рибозимы.

В данном случае, можно говорить о том, что японские специалисты, в целом, сумели пояснить, как сложные органические соединения в процессе эволюции смогли превратиться в простейшие микроорганизмы. Напомним, что ранее такие же исследования проводили в институте имени Макса Планка. Там ученые пришли к аналогичным выводам. Впрочем, для довершения единой теории происхождения жизни необходимо еще провести немало исследований.