 

Смена рациона помогла серым волкам пережить Ледниковый период

12.04.2021, 17:30, Разное
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Постепенная смена рациона помогла серым волкам пережить Ледниковый период. Несмотря на суровые условия окружающей среды, эти животные продолжали охотится на крупный скот.
Об этом свидетельствует углеродно-азотный анализ зубов и костей черепа древних волков, живших как раз в период плейстоцены. Именно тогда произошли изменения в рационе хищников. Изначально они охотились преимущественно на лошадей, но гибель этих животных, из-за суровых климатических условий, вынудила волков приспособиться. Стаи начали охоту на овец Далла. Впоследствии и эти животные не выдержали Ледникового периода, а волки переключились на мамонтов, лосей и оленей-карибу. Этот рацион хищников сохраняется и до сегодняшнего дня за исключением вымерших мамонтов.

Учёные из Канадского музея природы уверены, что такие резкие изменения рациона помогли волкам не только пережить Ледниковый период. Из-за этого серый волк смог сохранить свой вид в естественной для него среде обитания в то время, как большинство других животных были вынуждены мигрировать и приспосабливаться к новым условиям обитания.

Источник: ekovolga.com



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