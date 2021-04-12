Смена рациона помогла серым волкам пережить Ледниковый период

Постепенная смена рациона помогла серым волкам пережить Ледниковый период. Несмотря на суровые условия окружающей среды, эти животные продолжали охотится на крупный скот.

Об этом свидетельствует углеродно-азотный анализ зубов и костей черепа древних волков, живших как раз в период плейстоцены. Именно тогда произошли изменения в рационе хищников. Изначально они охотились преимущественно на лошадей, но гибель этих животных, из-за суровых климатических условий, вынудила волков приспособиться. Стаи начали охоту на овец Далла. Впоследствии и эти животные не выдержали Ледникового периода, а волки переключились на мамонтов, лосей и оленей-карибу. Этот рацион хищников сохраняется и до сегодняшнего дня за исключением вымерших мамонтов.

Учёные из Канадского музея природы уверены, что такие резкие изменения рациона помогли волкам не только пережить Ледниковый период. Из-за этого серый волк смог сохранить свой вид в естественной для него среде обитания в то время, как большинство других животных были вынуждены мигрировать и приспосабливаться к новым условиям обитания.

Источник: ekovolga.com