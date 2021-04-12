Врач рассказал, каким людям с онкологией опасно летать на самолетах

Хирург-онколог Иван Карасев рассказал, каким людям с онкологией опасно летать на самолётах. Речь идёт только о тех пациентах, которые недавно перенесли операцию, и пока их организм ещё не восстановился.

От перелётов следует отказаться всем, кто перенёс операцию по трансплантации костного мозга. Сроки могут варьироваться от двух до шести месяцев. У таких пациентов повышен риск подхватить инфекцию, и поэтому нужно быть предельно осторожным. Не меньше внимания следует уделить и людям, перенёсшим тромбоцитопению. Если после процедуры количество тромбоцитов в крови находится на уровне ниже 80, то полёты противопоказаны.

Врач не упустил возможности и дать рекомендации для пациентов, которые подверглись хирургическому вмешательству. В этом случае, объяснил Карасев, всё зависит от сложности операции. Если она незначительная, то сроки могут составлять всего неделю. В случае же с новообразованиями органов зрения, то лучше не летать минимум два месяца. Людям с анемией и уровнем гемоглобина ниже 80 тоже следует отказаться от перелётов. Из-за сложности в обогащении кислородом на высоте может возникнуть удушье. Таким образом хирург настоятельно рекомендует обращаться к лечащему врачу, прежде чем запланировать перелёт.

Источник: tvzvezda.ru