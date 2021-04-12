Причал “Киевский вокзал” будет обновлен

Дорогомилово называют настоящим украшением столицы. В районе привели в порядок не только площадь Киевского вокзала, но и благоустроили улицы. Кроме того, новый облик получили набережные, по которым теперь гораздо приятнее гулять.

Власти хотят сделать территорию одного из популярных районах Москвы более комфортной как для жителей, так и для гостей города. Например, в 2021 году в Дорогомилове высадят зеленые насаждения, оборудуют несколько спортивных и детских площадок и установят малые архитектурные формы.

Помимо прочего, в настоящий момент идут работы по замене покрытия причала “Киевский вокзал”, который находится на Бережковской набережной недалеко от площади Киевского вокзала. Это место всегда оживлено. Летом каждые полтора часа там швартуются многочисленные речные трамваи.

На данный момент завершен демонтаж старого деревянного настила, зачистка, шлифовка и окраска ограждения причала. Кроме этого, на 95% выполнен монтаж обрешетки.

Новое покрытие на причале будет из древесно-полимерного композита. Такие доски имеют фактуру натурального дерева, они лучше переносят влажность. Также поверхность имеет надежное сцепление и препятствует скольжению из-за шероховатой текстуры. К тому же за таким покрытием гораздо проще и дешевле ухаживать.

Работы по подготовке причалов и набережных к пассажирской навигации начались в Москве в конце марта. Будет обновлена разметка ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

Стоит отметить, что Дорогомилово развивается очень быстро. В районе были обновлены 76 дворов, благоустроены 78 детских и 15 спортивных площадок, обустроены пять парков и два сквера, отремонтировано 568 подъездов. Также проведена реконструкция станций метро “Студенческая” и “Кутузовская”, выполнен ремонт четырех школ и восьми детских садов.

Ранее “Дни.ру” писали об установке защитных навесов на площади Киевского вокзала. Работы по монтажу конструкций уже начались. Навесы будут защищать людей от дождя и снега. Пассажиры смогут спокойно дожидаться общественного транспорта или такси.