 

СК возбудил дело после смерти пожарного во время тушения «Невской мануфактуры»

12.04.2021, 17:12, Новости дня
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После возгорания на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщил Следственный комитет России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Петербургу доложить о ходе расследования этого дела, сообщается на сайте ведомства.

При этом СК отмечает, что во время пожара на фабрике пострадали двое сотрудников МЧС, их госпитализировали, а поиски третьего продолжаются.

Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по городу «выяснить все обстоятельства  и причины произошедшего, повлекшие трагические последствия» и поставил ход расследования и его результаты «на контроль в центральном аппарате ведомства».

Напомним, в понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенного на Октябрьской набережной. Площадь пожара выросла до 10 тыс. квадратных метров.

Позже стало известно, что на пожаре погиб один командир отделения пожарно-спасательной части, пострадали двое других пожарных. В ведомстве подтвердили гибель одного из пожарных. Также сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии.



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