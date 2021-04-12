СК возбудил дело после смерти пожарного во время тушения «Невской мануфактуры»

После возгорания на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщил Следственный комитет России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Петербургу доложить о ходе расследования этого дела, сообщается на сайте ведомства.

При этом СК отмечает, что во время пожара на фабрике пострадали двое сотрудников МЧС, их госпитализировали, а поиски третьего продолжаются.

Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по городу «выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, повлекшие трагические последствия» и поставил ход расследования и его результаты «на контроль в центральном аппарате ведомства».

Напомним, в понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенного на Октябрьской набережной. Площадь пожара выросла до 10 тыс. квадратных метров.

Позже стало известно, что на пожаре погиб один командир отделения пожарно-спасательной части, пострадали двое других пожарных. В ведомстве подтвердили гибель одного из пожарных. Также сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии.