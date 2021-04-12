Державшей на привязи дочь в Ростовской области предъявили обвинение

В Ростовской области предъявили обвинение 24-летней женщине и ее супругу, которые истязали восьмилетнюю девочку, сообщил Следственный комитет России.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится на сайте ведомства.

Напомним, в начале апреля полиция организовала розыск женщины, которая, согласно информации в соцсети, держала свою восьмилетнюю дочь на привязи дома в Новошахтинске Ростовской области и не кормила ее.