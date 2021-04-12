Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области в День космонавтики.

Также во время поездки в Саратовскую область лидер страны проведет совещание по развитию космической деятельности, об этом информирует РИА «Новости». Памятник установлен на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина.

Ранее сообщалось, что основные доклады на совещании представят вице-премьер Юрий Борисов, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Также планируется совещание, которое состоится в формате видеоконференции.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области.