 

Модные дочки-матери: Ирина Шейк с дочерью Леей на прогулке в Нью-Йорке

12.04.2021, 16:48, Разное
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Весна пришла не только в Москву, но и в Нью-Йорк. В солнечную субботу 35-летняя супермодель Ирина Шейк снова вышла на прогулку с дочерью Леей. Новые снимки знаменитых мамы с дочкой, сделанные папарацци в районе Сохо, напоминают картинки с подиума. Ирина своим видом еще раз опровергла распространенное мнение о том, что гулять с ребенком нужно только в удобном спортивном костюме и кроссовках.

Для прогулки с дочкой Леей, которая недавно отметила свое 4-летие шумной вечеринкой, модель выбрала сложный и стильный наряд – ботильоны на устойчивом, но довольно высоком каблуке, легкие брюки и блузку насыщенного коричного цвета и длинный кожаный плащ в тон. Лея же выглядела как принцесса: мама нарядила дочку в платье с пышной юбкой, легкий жакет в розовых тонах и золотые туфельки. Так что не зря оформление недавнего торжества по случаю дня рождения было исключительно в розовых тонах: этот цвет у юной модницы – безусловный фаворит.

Прогулявшись по Сохо, Ирина купила Лее мороженое, себе – освежающий напиток, и отправилась в Вашингтон-Сквер-парке на Манхэттене. Там, устроившись удобно на лужайке, Шейк немного поболтала с подругой Карли Клосс, которая тоже вышла на прогулку с новорожденным ребенком. Бывшая звезда Victoria’s Secret впервые стала мамой марте этого года. Однако, к сожалению, на кадры она не попала.

Ирина Шейк с дочерью Леей

Напомним, Лея – дочь модели Ирины Шейк и Брэдли Купера. Они начали встречаться в 2015-м, а расстались летом 2019 года. Дочь у них родилась в марте 2017-го. Пара несколько лет не комментировала свой разрыв, а первое время их поклонники подозревали виновной в этом коллегу Купера по фильму “Звезда родилась” Леди Гагу. Но эти слухи оказались лишь слухами — сейчас Гага счастлива с Майклом Полански. Потом ему приписывали роман с актрисой Аной де Армас (которая уже успела за это время повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком), но Брэдли до сих пор официально свободен.

Ирина Шейк довольно редко дает интервью и еще реже говорит в них о личной жизни. Последний раз модель что-либо рассказывала о 4-летней дочери Лее в мае прошлого года — тогда Ирина стала гостьей прямого Instagram-эфира в аккаунте российского Vogue. И только в интервью для cover-истории американского Elle в начале марта этого года Шейк объяснила, почему так редко говорит о дочери и особенно о отношениях с Брэдли:

Мои прошлые отношения — это то, что принадлежит только мне, и это личное. Это просто часть меня, которую я не хочу ни с кем делить.



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