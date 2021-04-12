 

Эксперт напомнил о необходимости устанавливать сложные пароли на банковские аккауны

12.04.2021, 16:42, Новости дня
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Сложные пароли на аккаунты банковских счетов остаются наиболее действенным способом защиты, утверждает Сергей Голованов из «Лаборатории Касперского».

По его словам, сейчас в даркнете опубликованы способы перехвата информации, благодаря которой банки идентифицируют клиентов. Хакеры, таким образом, получили возможности читать СМС-сообщения, прослушивать звонки, определять место положения клиента и даже проходящий веб-трафик.

В случае массовой атаки на банки единственной вашей защитой останется надежный и сложный пароль, утверждает специалист. Обычно банковские ИТ-специалисты быстро прекращают атаки злоумышленников, поэтому те сосредоточатся на грабеже счетов со слабыми паролями.



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