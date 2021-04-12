Эксперт напомнил о необходимости устанавливать сложные пароли на банковские аккауны

Сложные пароли на аккаунты банковских счетов остаются наиболее действенным способом защиты, утверждает Сергей Голованов из «Лаборатории Касперского».

По его словам, сейчас в даркнете опубликованы способы перехвата информации, благодаря которой банки идентифицируют клиентов. Хакеры, таким образом, получили возможности читать СМС-сообщения, прослушивать звонки, определять место положения клиента и даже проходящий веб-трафик.

В случае массовой атаки на банки единственной вашей защитой останется надежный и сложный пароль, утверждает специалист. Обычно банковские ИТ-специалисты быстро прекращают атаки злоумышленников, поэтому те сосредоточатся на грабеже счетов со слабыми паролями.