Из-за умных технологий города стали более уязвимыми

Городская инфраструктура и до того была очень уязвимой. Попробуйте отключить электроснабжение, водопровод и газ, тогда сразу наступит гуманитарная катастрофа. Теперь сравните привычные нам города с ними же, но где-то в середине 19 века. Отопление и освещение отключить нельзя, так как топят углем и дровами, а светят в домах свечами. Воду все равно носят ведрами.

Города становятся все более уязвимыми, говорят эксперты. С внедрением искусственного интеллекта и центральных систем управления опасностей все больше.

Теперь не нужно ничего разрушать. Достаточно устроить масштабную и успешную кибератаку. Все сразу же остановится или начнет работать неправильно, создавая аварийные ситуации буквально на каждом шагу. По мнению специалистов, мы становимся все более незащищенными.