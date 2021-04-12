 

Ученые раскрыли загадку появления воды на Земле и Марсе

12.04.2021, 16:36, Разное
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Исследователи космического пространства смогли раскрыть загадку появления внушительного объёма воды на Земле и Марсе. Жидкость образовалась ещё во время формирования планеты из льда, осевшего на межзвёздных облаках.
Эксперты смогли объединить все данные, которые удалось получить телескопу Herschel. Он был запущен ещё в 2009 году и работал до 2013-го. За это время устройство сделало внушительное количество фотографий в инфракрасном спектре. Также на его борту располагался прибор HIFI. С его помощью учёные могли отслеживать молекулы воды в межзвёздном пространстве. В итоге эксперты нашли разгадку столь внушительного образования воды на пленетах, схожих с Землёй и Марсом. Всё начинается с холодных и разряженных облаков в космосе. В них частички воды оседают в виде ледяных наростов на пыли, а потом коллапсируют с образованием звезды и протопланетного диска. Именно в этом состоянии крохотные частички воды становятся основным материалом для формирования нового космического тела. Учёные подтверждают, что во многих известных звёздных системах достаточно воды для заполнения нескольких тысяч океанов на каждой из планет.

Эксперты также описали момент испарения водяного пара возле формирующейся звезды. Его хорошо видно, и масштабы этого испарения не позволяют сохраняться жидкости в привычном виде. Несмотря на это, есть и холодный пар. Он конденсируется на различных объектах звёздной системы в виде твёрдого скопления льда. Благодаря этому в космосе появляются полностью ледяные астероиды.

Источник: lenta.ru



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