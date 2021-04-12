 

Диетологи: Правильный плотный завтрак благоприятно влияет на низкий вес

12.04.2021, 16:36, Разное
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Диетологи решили высказать свое мнение по поводу того, что завтрак считается самым важным приемом пищи. Оказывается, что его плотность и правильность благоприятно сказываются на низком весе.
Ученые из США изучили данную тему, проанализировав информацию о состоянии здоровья около 50 тысяч пациентов. Они выяснили, что люди, которые могли похвастаться правильным завтраком, имели более низкий ИМТ (индекс массы тела).

Свои выводы специалисты объясняют тем, что плотный первый прием пищи позволяет увеличить насыщение человека. Это приводит к тому, что в течение дня хочется меньше употреблять калорий. Также было установлено, что при последующих приемах пищи после правильного завтрака улучшается чувствительность к инсулину. Эти выводы подтвердили и последние работы ученых, которые длились на протяжении трех месяцев.

Источник: www.ferra.ru



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