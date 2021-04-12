Космонавт объяснил, почему космическим туристам может не понравиться на МКС

Российский космонавт Олег Котов объяснил, почему космическим туристам может не понравиться на борту МКС. Всё дело в научном назначении станции и отсутствии необходимых удобств для путешественников.

Олег Котов трижды летал на МКС и, во время онлайн-конференции «Space tourism. How soon?», не упустил из виду вопрос о возможных путёвках на станцию. Космонавт не видит в этом перспективы для туристического бизнеса, так как МКС не предназначена для приёма лишних пассажиров. Станция разрабатывалась с минимальным количеством удобств и сугубо как научный центр за пределами Земли. Именно поэтому там каждый сантиметр занимают важные системы и повсюду огромное количество важнейшего научного оборудования. При этом практически отсутствуют иллюминаторы и очень медленный интернет. Таким образом туристу, прибывшему на Международную космическую станцию, будет просто нечего делать и даже нет возможности как следует насладиться видами Земли из космоса.

В свою очередь эксперт объяснил, как же можно исправить ситуацию. Для этого необходимо построить специализированные туристические модули в космосе и уже к ним отправлять туристов. Космические объекты будут соответствовать всем требованиям для комфортного пребывания в условиях невесомости и, вероятнее всего, цены на полёт к ним будут заметно ниже, чем на МКС.

Источник: ria.ru