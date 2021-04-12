 

НКО предлагают москвичам бесплатные занятия спортом

12.04.2021, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В рамках движения “Паркран” с 3 апреля в столичных парках возобновились забеги на пятикилометровые дистанции. Они проходят в 18 зонах отдыха Москвы каждую субботу.

Принять участие и проверить свои силы и выносливость может любой желающий. Возраст и уровень подготовки значения не имеют. Дистанцию в пять километров можно пройти даже пешком.

Для школьников НКО подготовили специальные спортивные программы. Так, проект “Гольфенок – активный, здоровый, жизнерадостный ребенок” создан для профилактики проблем избыточного веса у подрастающего поколения.

Ребята постигают азы игры в гольф, а родители узнают о пользе этого вида спорта для иммунитета ребенка. Также можно получить много интересной информации о рационе гольфистов.

Совместить приятное с полезным можно на тренировках в спортивном клубе “Восход”. Там проходят тренировки по баскетболу и настольному теннису на английском языке.

В Москве созданы все условия для активного образа жизни. Сейчас для любителей спорта доступны 27 тысяч мест в разных районах города. В ближайшие годы в Москве построят около 30 спортивных объектов, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин.

Один из спорткомплексов появится в районе Некрасовка. Он будет состоять из 12 функциональных зон. Там можно будет заняться игровыми видами спорта, единоборствами, покататься на катке, поплавать в бассейне.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.03 / Ученые рассказали, почему алкоголь делает людей неуклюжими и медленными

27.01 / В РПЦ объяснили, почему отдельные храмы пользовались на Крещение жидкостью ритуальной святосодержащей «Святая вода»

06.11 / Древний кальмар с панцирем-скрепкой мог жить веками

10.03 / Новые базы, тренеры и соревнования: российский триатлон ждет большое будущее

30.08 / Момент истины

23.07 / В Подмосковье нашли пакет с разложившимся трупом женщины

22.10 / Жена Эммануила Виторгана показала особенность младшей дочери: «Разного цвета глаза»

23.03 / Российский генерал предупредил США о “неприятных последствиях” в случае отказа от диалога

07.09 / Биограф обнародовала тайную переписку принцессы Дианы и принца Филиппа

13.09 / Православными учеными разработана вакцина, не требующая инъекции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика