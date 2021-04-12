 

На улицу Шаболовка вернулись трамваи

12.04.2021, 16:30, Разное
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В Москве активно развивается транспортная сфера. В столице продолжают строить и ремонтировать дороги, а также обновлять подвижной состав. Кроме того, создаются новые виды транспорта. Именно поэтому популярность городских маршрутов стремительно растет.

Особенно востребованы в столице трамваи. За последние годы они стали современнее. Трамваи увеличили провозную способность, стали экологичнее, тише и гораздо удобнее для москвичей и гостей столицы.

Однако трамвайные пути спустя время приходят в негодность, поэтому возникает необходимость в ремонте. В некоторых районах Москвы из-за этого было приостановлено движение общественного транспорта. Однако пассажиров ждет хорошая новость. Все плановые работы по ремонту путей завершатся не позднее 10 мая 2021 года.

Так, первые трамваи уже поехали по улице Шаболовка. Жители и гости Москвы вновь смогут воспользоваться маршрутами №14, 26 и 47. На этих участках установили современные эко-шпалы, из-за чего шум от движения составов снизился на 20%. Теперь трамваи ездят быстрее и плавнее.

Отмечается, что для ремонта трамвайных путей с недавних пор применяются технологии московского метро. Благодаря этому работы стали проводиться в 2,5 раза быстрее.

Скоро Москва получит свыше 200 новых низкопольных трамвайных вагонов. В них будут информационные мониторы, кондиционер, Wi-Fi и USB-зарядки. Столичный трамвайный парк полностью обновится к 2024 году.

Напомним, в Москве успешно реализуется программа “Мой район”. Благодаря ей в городе активно развивается социальная инфраструктура. Главная задача проекта – комплексно обустроить каждый район, чтобы москвичи жили в более комфортной среде и чувствовали себя частью современного мегаполиса.

Ранее “Дни.ру” подробнее писали об обновлении общественного транспорта в столице. Например, за последние годы городской автобусный парк был обновлен на 100%, трамвайный – на 78%, а метро – на 63%. Продолжается развитие и электрического транспорта. Московский электробусный парк стал крупнейшим в Европе – сейчас в нем уже 600 машин.



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