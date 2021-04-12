 

Россия и Египет отметили стабилизацию военно-политической ситуации в Ливии

12.04.2021, 16:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия и Египет отмечают прогресс в урегулировании военно-политической ситуации в Ливии, необходимой для восстановления единства в стране и выступают за выполнение решений, принятых ливийцами по конституции и к выборам новых органов власти, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Отметили с удовлетворением некоторую стабилизацию военно-политической ситуации, что создает благоприятные условия для восстановления единства страны», – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри, передает ТАСС.

По его словам, РФ и Египет выступает «за выполнение всех тех решений, которые были приняты самими ливийцами в Женеве и затем в Ливии, по вопросам организации переходного процесса и подготовки к референдуму по конституции и к выборам новых органов власти».

«Считаем важным выполнять все, о чем условились на заседаниях военного комитета «пять плюс пять», – добавил министр.

В марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года. Церемония прошла в восточном городе Тобрук, где ливийский парламент заседает с 2014 года. Палата представителей Ливии утвердила большинством голосов состав правительства национального единства страны. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве в феврале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.12 / В календаре мусульман Польши мечети Крыма назвали российскими. Посол Украины направил ноту

09.07 / Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

15.10 / Эксперт: В случае с «делом Навального» идиотизм ситуации зашкаливает

07.01 / Утверждены голоса выборщиков от Джорджии

06.04 / CNBC – Китай не оставит без ответа бойкот своей Олимпиады

13.03 / BFM TV – «ешь ананасы!» — китайский запрет побудил тайваньцев поддержать местного производителя

15.01 / Жена Павлика рассказала, какого числа должна родить

13.11 / Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули от РФ на «Оскар»

13.12 / Рогозин отреагировал на запуск ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»

05.03 / “Много говорили, но мало делали”. Мендель заявила, что Зеленский, в отличие от предшественников, выполняет обещания по борьбе с олигархами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика