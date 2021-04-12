Россия и Египет отметили стабилизацию военно-политической ситуации в Ливии

Россия и Египет отмечают прогресс в урегулировании военно-политической ситуации в Ливии, необходимой для восстановления единства в стране и выступают за выполнение решений, принятых ливийцами по конституции и к выборам новых органов власти, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Отметили с удовлетворением некоторую стабилизацию военно-политической ситуации, что создает благоприятные условия для восстановления единства страны», – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри, передает ТАСС.

По его словам, РФ и Египет выступает «за выполнение всех тех решений, которые были приняты самими ливийцами в Женеве и затем в Ливии, по вопросам организации переходного процесса и подготовки к референдуму по конституции и к выборам новых органов власти».

«Считаем важным выполнять все, о чем условились на заседаниях военного комитета «пять плюс пять», – добавил министр.

В марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года. Церемония прошла в восточном городе Тобрук, где ливийский парламент заседает с 2014 года. Палата представителей Ливии утвердила большинством голосов состав правительства национального единства страны. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве в феврале.