 

Виктория Дайнеко подогревает слухи о своем новом романе

12.04.2021, 15:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Виктория Дайнеко из тех артисток, которые предпочитают скрывать личную жизнь. Однако недавно 33-летняя певица сама подогрела слухи о новом романе.
В микроблоге Instagram Виктория Дайнеко опубликовала фото, на котором она запечатлена с мужчиной в джинсах и черном худи. При этом, молодой человек намерено скрывает лицо, прячась за артисткой. Победительница «Фабрики звезд» добавила интригующий комментарий, написав: «Кто же он». Некоторые фолловеры с энтузиазмом начали угадывать, с кем же встречается Виктория Дайнеко. Многие предположили, что знаменитость прячет за спиной хореографа Игоря Рудника или экс-супруга. Нашлись и те, кто попросил певицу не делать спектакль из своей личной жизни и не уподобляться Анастасии Волочковой.

После участия в популярном проекте в разные периоды времени Викторию Дайнеко связывали отношения с участниками группы «Корни» – Дмитрием Пакуличевым и Павлом Артемьевым. Также у нее был бурный роман с коллегой Алексеем Воробьевым. В итоге, супругом артистки стал Дмитрий Клейман – барабанщик DrumCast. Брак продлился недолго, в нем Виктория Дайнеко родила дочь Лидию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / Жизнь неудачницы – Личное мнение

06.12 / Мнение: А почему столько похабщины-то?

18.12 / Мнение: Убийственная статистика

22.10 / Настя, сидеть!  – Личное мнение

20.10 / Глюкоза заболела коронавирусом перед отпуском

04.09 / Ученые нашли новый способ поиска трупов в лесах

12.01 / Мнение: Навальный против блокировки Трампа, консерваторы-диссиденты и физлица-иноагенты

11.09 / Мнение: О чем будут говорить Путин и Лукашенко?

19.09 / Дмитрий Нагиев запустил свое шоу на YouTube

30.09 / Английский футболист убежал в туалет во время матча

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика