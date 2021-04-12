Виктория Дайнеко подогревает слухи о своем новом романе

Виктория Дайнеко из тех артисток, которые предпочитают скрывать личную жизнь. Однако недавно 33-летняя певица сама подогрела слухи о новом романе.

В микроблоге Instagram Виктория Дайнеко опубликовала фото, на котором она запечатлена с мужчиной в джинсах и черном худи. При этом, молодой человек намерено скрывает лицо, прячась за артисткой. Победительница «Фабрики звезд» добавила интригующий комментарий, написав: «Кто же он». Некоторые фолловеры с энтузиазмом начали угадывать, с кем же встречается Виктория Дайнеко. Многие предположили, что знаменитость прячет за спиной хореографа Игоря Рудника или экс-супруга. Нашлись и те, кто попросил певицу не делать спектакль из своей личной жизни и не уподобляться Анастасии Волочковой.

После участия в популярном проекте в разные периоды времени Викторию Дайнеко связывали отношения с участниками группы «Корни» – Дмитрием Пакуличевым и Павлом Артемьевым. Также у нее был бурный роман с коллегой Алексеем Воробьевым. В итоге, супругом артистки стал Дмитрий Клейман – барабанщик DrumCast. Брак продлился недолго, в нем Виктория Дайнеко родила дочь Лидию.