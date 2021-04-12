 

В Москве начались работы по развитию территории космического центра имени Хруничева

12.04.2021, 15:36, Разное
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В настоящий момент в Москве не только строится здание Национального космического центра (НКЦ), которое в будущем станет главной точкой притяжения этого района, но и ведутся работы по сбалансированному развитию всей Филевской поймы. По словам Андрея Бочкарева, планируется тесная интеграция территории в транспортирую систему города.

Так, в районе построят два автомобильно-пешеходных моста через Москву-реку в Мневниковскую пойму. Помимо этого, на высвобождаемых 92 гектарах территории ГКНПЦ появится особая экономическая зона, площадь которой составит свыше 35 гектаров. Там же разместятся предприятия научно-производственного кластера.

Генеральный директор акционерного общества “Мосинжпроект” (инжиниринговый холдинг выступает управляющей компанией по строительству НКЦ и оператором развития территории крупного градостроительного проекта) Юрия Кравцова, на территории могут создать конгрессно-выставочный центр, возвести жилые дома и социальные объекты.

“Мосинжпроект” занимается развитием территорий ряда крупных градостроительных проектов города. Холдинг координирует деятельность всех участников застройки, проводит мероприятия по оптимизации расходов городского бюджета, сроков проектирования и строительства всех объектов.

Скоро специалисты “Мосинжпроекта” завершат разработку комплексной схемы инженерного обеспечения и работу по созданию транспортной схемы высвобождаемой территории ГКНПЦ. В этом также принимает участие Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев стройплощадку НКЦ, назвал проект будущим крупнейшим центром космической отрасли в мире. Он объединит ведущие организации ракетно-космической промышленности.

По словам градоначальника, там будут расположены центральный офис и ситуационный центр госкорпорации “Роскосмос”, а также отраслевые институты и предприятия. Кроме того, на территории появятся молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры и центр диверсификации производства.



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