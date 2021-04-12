РДШ и “Геоскан” устроили зрелищное шоу дронов ко Дню космонавтики

В 21:00 по московскому времени в небо над Великим Новгородом поднялись 500 квадрокоптеров. Беспилотники выстраивались в фигуры, символизирующие ракету, планету Земля, спутники и Международную космическую станцию.

Специалистам “Геоскан” помогали учащиеся трех школ Великого Новгорода. Ребята расставляли аппараты, загружали полетное задание, проверяли готовность дронов и запускали их.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева напомнила, что накануне движение завершило Космический фестиваль в Москве. “По итогам которого анонсировали с дочерью знаменитого космонавта Оксаной Леоновой премию Российского движения школьников за научные достижения им. Алексея Архиповича Леонова”, – рассказала она.

По ее словам, благодаря сотрудничеству РДШ с российским сервисом “Майнкрафт” почувствовать себя космонавтом может каждый школьник. Учащиеся должны знать историю отечественной космонавтики, гордиться ее героями, подчеркнула Плещева.

“РДШ дает им возможность мечтать о космосе, изучать космос и добиваться успеха! Ведь вполне возможно, именно они – те самые будущие герои России!» – добавила исполнительный директор движения.

Заместитель гендиректора “Геоскан” Павел Степанов отметил, что компания сотрудничает с РДШ около года. По его словам, летательные аппараты вызывают у школьников большой интерес. Учащиеся могут получить теоретические и практические навыки, важно дать им познакомиться с новейшими разработками, подчеркнул он.