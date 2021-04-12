 

Мнение: Космические разработки России, которых нет!

12.04.2021, 15:16, Разное
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Товарищи, позрадвляю вас с праздником! Действительно, космос это та вещь, которая скрепляет нашу страну разве чуть меньше, чем 9 мая. Правда, сегодня, к сожалению, многие просто тупо не предсталяют – что это такое. Что не каждая держава может позволить себе космодромы. Что равняться на Илона Маска, как я недавно слушал на ВестиФМ – это не признак большого ума. Особенно, для члена-корреспондента РАН. Но, что поделать, мы по-прежнему платим за 90-е.

Однако, вот, оцените новый ролик на моем канале. Это то, чем надо гордиться. Пока придурошные будут вопить про пармезан. Кстати, про это на УспехТВ я тоже ролик сделал, поищите в недавних видео.

Прямая ссылка, если не открывается видео: https://www.youtube.com/watch?v=owdjfCph_L4
Ну, а что до космоса вообще – его надо просто снова популяризировать. Как это делали в СССР – где была масса книг и фильмов, а также кружки по интересам и так далее. У меня, к слову, по этому поводу даже есть идея детского конструктора, плюс, уже помогли друзья доработать – это все может вырасти в большую сеть детских центров. Осталось чуть-чуть найти время, чтобы сделать первую модель, написать бизнес-план и найти команду и финансы. Вот тут, конечно, Илон Маск бы и правда помог…

В общем, еще раз всех поздравляю, смотрите ролик, пишите, как вам плохо без воздуха свободы!

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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