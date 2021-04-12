На дне Красного моря найден затуновший в XVIII веке корабль

Египетские ученые обнаружили на дне Красного моря неподалеку от побережья своей страны судно, которое затонуло во второй половине XVIII. С официальным сообщением по этому поводу выступили чиновники министерства туризма и древностей страны.

Интересно, что фрагменты того же корабля, выброшенные на берег, были найдены археологами почти три десятилетия назад во время раскопок.

Ученые продолжили тогда поиски, но поскольку они не увенчались успехом, их прекратили. А с 2017 года энтузиасты снова взялись за дело. Как видим, им понадобилось почти 4 года, чтобы достичь своей цели. Теперь хотят создать максимально точную 3D-модель корабля и по ней изучать технологии строительства восемнадцатого века.