В США обнаружили мертвой самую большую в истории рыбу-пилу

В США в штате Флорида обнаружили мертвой огромную рыбу-пилу. Как сообщают исследователи, длина этого пилорылого ската составляет почти пять метров.

Местные правоохранители заметили две мертвых рыбы-пилы в районе островов Марвин-Ки и Куджо-Ки. Они предприняли усилия, чтобы отбуксировать данные особи к берегу для дальнейшего изучения учеными. Тушь одной из рыб была 3,8 метра длиной, а ее возраст специалисты оценили в 14 лет. Размеры другой – 4,9 метра, что на 20 сантиметров больше длины пилорылого ската, ранее попадавшегося исследователям.

После вскрытия стало известно, что самая большая в истории рыба-пила вынашивала яйца, диаметр которых около 10 сантиметров. Специалисты работают над тем, чтобы установить возраст найденной особи, а также ее репродуктивную историю.

Пилорылые скаты относятся к яйцеживородящим рыбам, половая зрелость которых наступает в период от 10 до 12 лет. Вынашивание плода происходит на протяжении года, в результате чего на свет появляются мальки длиной примерно 70 сантиметров.

Источник: lenta.ru