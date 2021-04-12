 

Песков ответил на вопрос о дополнительных выходных в мае

12.04.2021, 14:42, Разное
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Спикер Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, будут ли рабочие дни между майскими праздниками объявлены выходными. Он отметил, что не получал никакой информации об этом.

Песков назвал эпидемиологическую обстановку в России гибкой. По его словам, правительство и оперативный штаб принимают все необходимые решения для защиты граждан от коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки число заразившихся ковидом россиян выросло до 4,6 миллиона. Полностью выздоровели 4,2 миллиона человек. С начала пандемии зафиксировали 103,2 тысячи летальных исходов.



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