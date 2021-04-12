Мнение: В ресурсе

На примере недавнего письма мы еще раз увидели, как многие женщины понимают романтику.

Мужчина стоит на одном колене, с цветком в руке и произносит страстные речи в адрес дамы сердца.

А она тащится как удав, заглатывающий кролика.

Именно поэтому многие мужчины терпеть не могут “романтику”, а большинство женщин любят и выбивают скалками, манипулируют дистанцией и сексом, давят на жалость и другие слабые мужские места.

На самом же деле романтика – это когда вы умеете поднимать настроение любовному партнеру и хотите его радовать. Вы его, а не он вас. Независимо от пола. Если он вас умеет радовать, это не ваша романтичность, а его. Его любовный ресурс, а не ваш. Ваш при этом может быть ноль.

Не только романтику, но и другие ресурсы многие люди понимают как возможность что-то оттяпать и отжать у других.

В Сети сейчас стало модным выражение “в ресурсе”, которое означает что-то праздное за чужой счет.

Лежать в ванне, например, и пить шампанское. “Женщина в ресурсе”.

Есть деньги и время на досуг за счет кого-то, есть кто-то, кто устраивает этот досуг.

Вот это называется “в ресурсе”.

Это самое вредное и глупое представление о ресурсах.

Прокачка ресурса – это собственная интенсивная деятельность. Волевая, осознанная.

Все 12 ресурсов – это деятельность в разных сферах, в 12.

Отдых – это смена видов деятельности. Отдых от одного ресурса = занятие другим ресурсом.

Сон – перезагрузка системы, а все остальное время должна идти прокачка ресурсов. Вот тогда вы будете постоянно “в ресурсе”.

“В ресурсе” вы, когда делаете что-то, вдохновенно.

А когда вы ничего не делаете, а предаетесь самолюбованию или самосожалению, вы не в ресурсе, а где-то мимо.

И в тот момент, когда вы протянули к другим свои щипцы, свои щупальца, свой кровососущий хоботок, вам может казаться, что вы качаете ресурс, но вы энергию сливаете в этот момент, теряете ресурсы.

Внешний локус + фокус на себе = настройка “слив”.

Вы не просто теряете ресурсы при такой настройке, вы еще и сливаете себя.

Только правильные настройки, то есть внутренний локус + фокус на ресурсе = прокачка ресурса, прилив энергии.

И этот важный момент давайте подробней обсудим.

Допустим, речь о работе. “Быть в ресурсе” на работе многие понимают как?

Все кипит вокруг них, интересные задачи поступают и легко решаются, все их хвалят, деньги текут, повышение за повышением.

А они такие стоят в центре этого всего и дают интервью о том, как всего добились.

Очень хочется “быть в ресурсе” и ничего не делать, чтобы все хорошее само собой стекалось.

Из-за такой позиции потребительской и эгоцентричной настройки личности становятся очень плохими.

А именно. Локус контроля смещается подальше от собственного центра. Ничего давать не хочется, хочется получать, получать. И побольше. В голове уже картины, как вы будете получать, хлеборезка открылась, ждет.

Локус контроля – это то, что позволяет вам отпускать вашу энергию, вкладывать, направлять свои силы в какое-то дело.

И когда вы хотите только получать, брать, этот локус контроля смещается к другим. Давай, дескать, мне ресурс.

В вашем представлении другие должны качать вам ресурс, на вас работать, вам что-то давать и делать для вас.

А вы будете подгонять их и немного руководить: поживей, поживей, не спи.

Как автор вчерашнего письма. За феном сгоняй, теперь за щеткой, а теперь ужин с вином, а еще выслушай.

Или та автор, которой муж и деньги, и заботу, и помощь с детьми, а ей романтику подавай, она хочет быть Владычицей морской.

Вот это рапаний локус – щипцы.

Нормальный рычаг подачи энергии превращается в липкие щупальца, которые пытаются обвить других людей и вытянуть из них что-нибудь для себя. А если не дают, то жалить их и хлестать.

Фокус при этом на своем самочувствии. Фокус прилеплен в районе солнечного сплетения и оценивает эмоциональный баланс. Человек все время прислушивается к себе: достаточно ли он доволен или не очень. Почти всегда получается, что не очень или даже совсем нет. Немножко получше, когда удается что-то вытянуть, а потом опять нет, снова плохо. И приходится тянуть сильней.

Почему такие настройки сливают человека?

Локус контроля – основной рычаг жизнедеятельности, центр управления. И он все больше и больше прилипает к другим. Энергии собственной нет, состояние расшатанное, слабое, качает во все стороны, личность распадается на куски. А фокус приклеенный, пристально следящий за самочувствием, бьет тревогу и требует срочно хоть какой-нибудь энергии, и локус контроля попрошайничает все больше.

Как в любовном ресурсе это происходит мы сотни раз видели в письмах рапанов.

Сидит рапан ждет внимания, бесится, от нетерпения его раздувает, вот-вот лопнет.

В работе так же это происходит.

Сидит человек и ждет интересной задачи или повышения. Все его мысли о ресурсе, который ему должны дать. Он уже мысленно там, “в ресурсе”. Ожидает, что коллеги, начальство выполнят какую-то его задумку, воплотят его мечту. Ждет-ждет и уже лопается от нетерпения, а кругом лодыри. Плохо ему, фокус сигнализирует, что очень плохо, тахикардия, давление растет, бомбит.

В дружбе человек с такими установками тоже ждет ресурса от друзей. Поддержки ждет, интересного общения, увлекательной тусовки. Зовет их встретиться, порадовать его, ему обещают, потом динамят. Он не понимает, почему все так, почему ресурс к нему не идет, он же вот, сидит и готов принимать дружбу, карман держит шире.

Фокус, который прилеплен к себе подобен пластырю из жгучего перца. Чем дольше он приклеен, тем сильней зудит и жжет, а потом уже болит. И человеку до слез себя жаль. Ему кажется, что он так много отдает, и в любви, и в работе и в дружбе, так горит, так пылает, а ему никто ничего, ни крошки.

То есть фокус и локус перепутаны местами и это проблема эгоцентричного человека.

Это главная или даже единственная причина человеческих страданий.

Вместо системы для вложения энергии в ресурс локус и фокус превратились в систему щипцов, в систему вытягивания из других. Другие сопротивляются, отдаляются, огрызаются, закрываются. Щупальца все больше, фокус все перцовей.

Это приводит к тому, что человек буквально распадается на части. Он слабеет, а ослабевших животных едят волки, санитары леса.

Как пьянчуг, валяющихся на газоне, обирают уличные воры, если на тех приличный костюм. Если это нищий, его даже воры не трогают.

Человек, которому плохо, которого бомбит, сливает свои внешние ресурсы куда попало, лишь бы отвлечься от страданий.

Вот почему так важно поставить локус контроля на место, в центр себя, а фокус направить на ресурс.

Быть в ресурсе – это самому что-то делать, что-то вкладывать в ресурс, что-то давать, не ждать от других и не тянуть.

Фокус должен быть на ресурсе, локус внутри ваших границ, вот тогда идет прокачка.

Состояние становится устойчивым, энергия прибывает, и другие тоже начинают включаться и вкладываться, им все больше нравится взаимодействие. Но локус ваш не должен к ним смещаться, пусть подключаются спонтанно, если хотят.

Давайте на примере типичного письма, где автор уверена, что много вкладывается и фокус держит на герое, вместе посмотрим, каким образом меняются местами локус и фокус, и как их нужно поставить на место.

gelinar

Здравствуйте, Эволюция! Письмо в evolutiolab.

Мне 37, 2 сына, разведена, работаю врачом.

Ему 37, детей нет, женат не был, несколько направлений в работе, финансово обеспеченнее меня. Его ОЗ выше моей однозначно. Встречаемся 5 месяцев. На моей территории, всегда готовлю что то и пеку. Новые рецепты придумываю и тд. У него больше свободного времени для встреч со мной, я могу реже и он практически всегда подстраивается под меня, готовит когда что то сам, то мне привозит обязательно. Я вижу, что неудобно ему для встреч и стараюсь вообще ничего ему не предъявлять и быть всегда довольной и с едой, специально для него приготовленной. Торты разные пеку раз в месяц. Но мне очень непонятно и неприятно, что он не говорит свою фамилию, ни разу не позвал к себе в гости, мы никуда не ходим, и ничего никогда не приносит ко мне из продуктов, финансово вообще не вкладывается. Вначале отношений многое починил мне.

(Вот здесь причудливая и даже дикая смесь, из шкатулки и анти-шкатулки. Такое часто мы видим в письмах. То во здравие, то за упокой. Он “подстраивается, всегда обязательно привозит еду”, но “никогда не привозит продукты и вообще финансово не вкладывается”. Это спор двух корон опять, Сокровища и Победителя. Сокровище негодует, что мало, требует казни мерзавца, Победитель настаивает, что нормально, динамика хорошая, надо подождать. Автор стоит со скалкой в одной руке, с щипцами в другой, фокус у нее на себе. Поэтому все, что она делает для героя – это авансы и она записывает это в эксель, ждет ответных вложений в двойном размере, боится спугнуть, но и злится тоже. Если бы фокус был на герое, она бы увидела, что он не рвется к сближению и не стала бы заманивать к себе едой, особенно если жаль продуктов. Локус ее у героя, с самого начала их отношений она что-то тянет из него и поэтому у него мало влечения к ней или все меньше. У нее спонтанности тоже мало, поэтому их встречи натужны и унылы, кроме кулинарии нет ничего)

Он не ночует у меня, не может спать и мне его жалко, он бывает в 4-5 утра уезжает. Но когда я не зову его к себе ночевать говорит, конечно не приглашаешь. Я – ты спать не можешь, мне жалко тебя. В последний раз даже высказала, что хватит из меня делать виноватую, я только за кочевания и не у меня проблемы со сном.

(Вот для иллюстрации их конкретных конфликт. Мужчина не был женат, не привык спать в одной кровати с женщиной, не может с ней уснуть. Ее это обижает, она его упрекает и в наказание не хочет звать на ночь. Он чувствует себя виноватым, оправдывается. Она скалкой стучит. Как выглядел бы ее нормальный фокус и локус?)

У нас есть 2 совместные фотки на его телефоне, и он их мне не присылает, типа я всем его покажу. Но мы ходим гуляем в парках, т.е не шифруется и я на 99,9 уверенна, что не женат. Мы переписываемся нон стоп. И вчера поругались, что я рассказала подружке, что мы ночевали и он уехал в 5 утра, проснулся и не мог уснуть. Сказал это личное и тд. Для меня очень странно все это, я ничего такого не рассказывала, что его как то оскорбило бы.

(Он закрытый человек, а она трепло. Всем подружкам фотку его пошлет, все подробности вывалит, включая интимные. Поэтому он держится на дистанции. А у нее фокус на себе и она не понимает, что такого, негодует. Локус ее у него, поэтому он ей остается должен за все. Как тут нормальный фокус и локус выглядели бы?)

Написала, что подумала над ситуацией и не буду больше никому ничего про него и нас говорить. Но внутри бесит, что мне нельзя фамилию сказать ( не думаю, что прям вип персона какая то). И что домой не приглашает. Мне нравятся наши отношения и я не рвусь домой к нему и мне в принципе плевать какая у него фамилия. И я прям думаю сказать ему, всем сказала, мы расстались и живи спокойно тебя не для кого больше нет и приходи просто в гости ко мне, можно даже не гулять, чтобы никто нас вместе не увидел. Но это прям говнизм с моей стороны и как то молча не хотелось бы заминать это. Хотя могу промолчать и забить. Но может есть какой то правильный ход с моей стороны и что то могу сделать, чтобы значимость вырастить.

(Автор думает, что значимость растит “ход”. Но в любом ресурсе ваша фигура, то есть ваша значимость растет, если у вас правильные настройки, иначе нет. С неправильными настройками любой “ход” уменьшает значимость. Разберите последний абзац письма. Где тут локус-фокус и как надо)